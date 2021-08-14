ميسي ونيمار وراموس خارج قائمة سان جيرمان

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وأبرمت صفقة انتقال الأرجنتيني الدولي ميسي إلى باريس سان جيرمان الثلاثاء الماضي قادما من برشلونة الإسباني، لكن اللاعب لا يزال بانتظار مشاركته الأولى منذ نهائي كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) في العاشر من يوليو الماضي، علما بأنه تدرب مرتين مع فريقه الجديد.
وقال ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان مساء الجمعة إنه لن يقوم بأي مخاطرة فيما يتعلق بلياقة ميسي، حيث أبعده عن مباراة ستراسبورج وغيبه عن قائمة من 22 لاعبا أعلنها بوتشيتينو قبل المباراة.
كذلك غاب عن القائمة النجم البرازيلي نيمار الذي لا يزال يستعيد لياقته بعد مشاركته مع المنتخب البرازيلي في كوبا أمريكا، كما غاب جيانلويجي دوناروما ولياندرو باريديس وأنخيل دي ماريا.
كما جرى الإعلان أمس الأول عن أن سيرخيو راموس، الذي انضم حديثا إلى سان جيرمان في صفقة انتقال حر من ريال مدريد الإسباني في يوليو الماضي، سيغيب عن الملاعب إلى ما بعد فترة التوقف الدولي في سبتمبر المقبل، بسبب الإصابة.
يذكر أن مباراة ستراسبورج حملت الرقم 150 لنجم الفريق كيليان مبابي في الدوري الفرنسي مع فريقي سان جيرمان وموناكو.
وكان سان جيرمان استهل مشواره في الدوري الفرنسي هذا الموسم بالفوز على تروا 2 / 1 السبت الماضي.
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