ريال مدريد: الانضمام للدوري الإنجليزي إشاعة سخيفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقد نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم ما ذكره تقرير حول أن النادي يبحث إمكانية الانضمام للمشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز، واصفا ما أشيع بأنه سخيف ومستحيل.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية في وقت سابق أمس أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، يسعى لإبعاد الفريق عن الدوري الإسباني.

وأضاف التقرير «إن الدوري الإنجليزي هو الخيار المفضل لدى بيريز، الذي يمر بخلافات مع رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس».

وأبدى ريال مدريد معارضته بشدة لإبرام عقد بين رابطة الدوري الإسباني وصندوق «سي في سي» الاستثماري، والذي جرى التصويت بالموافقة عليه من جانب أغلب الأندية بالدوري، ويتضمن استثمار نحو 1ر2 مليار يورو في الدوري الإسباني مقابل نسبة مئوية من عائدات البث التلفزيوني.

وعلى الجانب الآخر، أبدى تيباس معارضته بشدة لخطط إطلاق بطولة منفصلة تحت مسمى «دوري السوبر الأوروبي»، والتي لا يزال يتمسك بها ريال مدريد وبرشلونة وكذلك يوفنتوس الإيطالي، رغم انسحاب 13 ناديا كانوا ضمن المعلنين عن خطط إطلاق البطولة.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن صبر بيريز قد نفد وأنه يفكر بجدية في انتقال ريال مدريد للمشاركة في الدوري الإنجليزي أو الدوري الإيطالي أو الألماني.

لكن ريال مدريد أصدر بيانا للرد على ما ذكره التقرير، جاء فيه «نظرا للمعلومات التي نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو، والتي ذكرت أن نادينا درس إمكانية الانتقال من الدوري الإسباني إلى الدوري الإنجليزي، يود ريال مدريد التأكيد على أن هذه المعلومات خاطئة تماما وسخيفة ومستحيلة، وتهدف فقط إلى تعكير صفو يومنا في النادي».

كذلك سخر تيباس مما ذكره التقرير، وقد نشره عبر حسابه في تويتر معلقا «يا له من هراء نسمعه في الوقت الحالي».