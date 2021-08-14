مدرب لايبزج يتمسك بالنمساوي سبايتسر

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وقال مارش في تصريحات لصحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية الصادرة أمس «من الصعب أن تحتفظ بلاعب إذا كان هو نفسه لا يرغب في البقاء».
وأضاف مارش (47 عاما) أن رحيل لاعب الوسط عن الفريق، والذي ينتهي عقده مع لايبزج بنهاية الموسم الحالي، وقال «رحيله لن يكون سهلا. أنا أحب سابي وقد أصبح شخصية مهمة في هذا النادي خلال السنوات الأخيرة».
وأكد مارش إنه يتفهم تفكير سابيتسر (27 عاما) في مستقبله، عندما يتردد أن ناديا مثل بايرن ميونخ مهتم به، وهو واحد ضمن عدة أندية.
وأشار مارش إلى إجراء محادثات جيدة مع سبايتسر «وكلانا ناضجان بشكل كاف، وندرك أن الوضع ربما يتغير أو ربما يظل كما هو».
وعن الهدف الواضح لناديه بغض النظر عن التأهل مجددا لبطولة دوري أبطال أوروبا، قال مارش «نحترم كل منافسينا بشكل كبير، وكل مباراة هي اختبار، ويجب في كل مرة تنطلق فيها المباراة أن نظهر أفضل ما عندنا، وإذا نجحنا في هذا فإنني أعتقد فعليا اعتبار فريقنا واحدا من المرشحين للبطولة ولكنه سيلعب دور الصياد الذي يلاحق غيره».
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