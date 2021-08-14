شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عرابى: الهجمات المرتدة سلاح إنبى.. وعلى الأهلى إنهاء المباراة مبكرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة عرابى نجم الأهلى السابق، أن نادى إنبى سيدخل المباراة بدون أي ضغوط وسيعتمد على الهجمات المرتدة، فى المباراة التي ستقام بعد قليل على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.

وقال أسامة عرابى في الأستوديو التحليلى في قناة الأهلى: "نادى إنبى بيلعب بأريحية بدون ضغوط لأنهم ضمنوا البقاء في الدورى وكمان مصعدوش للبطولات الأفريقية يعنى مفيش أي ضغط عليه، على عكس الأهلى المطالب بالفوز في كل المباريات للمواصلة الصراع على الدورى".

وأضاف أسامة عرابى: "إنبى هيلعب بشكل دفاعى وهيعتمد على الهجمات المرتدة فيجب على دفاع الأهلى الحذر بشكل كبيرة من المرتدات، وعلى لاعبى الأهلى استغلال كل الفرص التي ستتاح أمامهم لإنهاء المباراة مبكرا وعدم ترك الفرصة لإنبى قلب النتيجة عليك مثل ما حدث في المباريات السابقة".

ويواجه النادى الأهلى فى التاسعة مساء اليوم السبت، فريق إنبى على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويسعى الأهلى إلى تحقيق الفوز لمواصلة الضغط على الزمالك، وإعادة نتيجة الدور الأول أمام إنبى بعدما فاز على الفريق البترولى بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل ثلاثية الاهلي، كل من حسين الشحات ومحمد شريف وعمرو السولية، فيما سجل هدف إنبى رامى صبرى من ضربة جزاء.

ويدخل الأهلى اللقاء فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 65 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 19 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 61 هدف وتلقت شباكه 23 هدفاً.