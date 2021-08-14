شكرا لقرائتكم خبر عن أوجستي يبدأ مهمته مع الأهلي بمتابعة منتخب الناشئين بنصف نهائي أفريقيا للسلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأ الإسباني أوجستي بوش المدير الفنى الجديد لرجال سلة الأهلى مهمته في قيادة الفريق الأحمر بمتابعة مباراة منتخب مصر للناشئين في نصف نهائي البطولة الافريقية في الصالة المغطاة.
وقال رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إن الإسباني أوجستي بوش المدير الفني الجديد لفريق «رجال سلة الأهلي» وصل إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، لقيادة الفريق خلال الموسم الجديد.
وأوضح، أن أوجستي سوف يجتمع مع الجهاز المعاون له؛ من أجل الترتيب لفترة الإعداد ووضع خطة العمل الخاصة بالاستعداد لارتباطات فريق «رجال سلة الأهلي».
ومن المقرر أن يقوم الجهاز الفني بوضع خطة الإعداد وفقا للمنافسات التي سوف يخوضها فريق « رجال سلة الأهلي» في الموسم المقبل بما يحقق تطلعات جماهير الأهلي، والمنافسة على الفوز بكل البطولات.
ولد أوجستي بوش في برشلونة، عام 1972 بالتحديد يوم 3 مايو، حيث يبلغ من العمر 49 عاما، وبدأ الخواجة مسيرته التدريبية مع سي بي كورنيلا كمساعد مدرب في عام 1995، وتدرج بعد ذلك فى تدريب الفرق حتى تولى تدريب الزمالك فى نوفمبر الماضى خلفا لطارق سليم.