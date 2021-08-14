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أوجستي يبدأ مهمته مع الأهلي بمتابعة منتخب الناشئين بنصف نهائي أفريقيا للسلة

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القاهرة - سامية سيد - بدأ الإسباني أوجستي بوش المدير الفنى الجديد لرجال سلة الأهلى مهمته في قيادة الفريق الأحمر بمتابعة مباراة منتخب مصر للناشئين في نصف نهائي البطولة الافريقية في الصالة المغطاة.

وقال رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إن الإسباني أوجستي بوش المدير الفني الجديد لفريق «رجال سلة الأهلي» وصل إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، لقيادة الفريق خلال الموسم الجديد.

وأوضح، أن أوجستي سوف يجتمع مع الجهاز المعاون له؛ من أجل الترتيب لفترة الإعداد ووضع خطة العمل الخاصة بالاستعداد لارتباطات فريق «رجال سلة الأهلي».

 

ومن المقرر أن يقوم الجهاز الفني بوضع خطة الإعداد وفقا للمنافسات التي سوف يخوضها فريق « رجال سلة الأهلي» في الموسم المقبل بما يحقق تطلعات جماهير الأهلي، والمنافسة على الفوز بكل البطولات.

ولد أوجستي بوش في ، عام 1972 بالتحديد يوم 3 مايو، حيث يبلغ من العمر 49 عاما، وبدأ الخواجة مسيرته التدريبية مع سي بي كورنيلا كمساعد مدرب في عام 1995، وتدرج بعد ذلك فى تدريب الفرق حتى تولى تدريب الزمالك فى نوفمبر الماضى خلفا لطارق سليم.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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