شكرا لقرائتكم خبر عن أوجستي يبدأ مهمته مع الأهلي بمتابعة منتخب الناشئين بنصف نهائي أفريقيا للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الإسباني أوجستي بوش المدير الفنى الجديد لرجال سلة الأهلى مهمته في قيادة الفريق الأحمر بمتابعة مباراة منتخب مصر للناشئين في نصف نهائي البطولة الافريقية في الصالة المغطاة.

وقال رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إن الإسباني أوجستي بوش المدير الفني الجديد لفريق «رجال سلة الأهلي» وصل إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، لقيادة الفريق خلال الموسم الجديد.

وأوضح، أن أوجستي سوف يجتمع مع الجهاز المعاون له؛ من أجل الترتيب لفترة الإعداد ووضع خطة العمل الخاصة بالاستعداد لارتباطات فريق «رجال سلة الأهلي».

ومن المقرر أن يقوم الجهاز الفني بوضع خطة الإعداد وفقا للمنافسات التي سوف يخوضها فريق « رجال سلة الأهلي» في الموسم المقبل بما يحقق تطلعات جماهير الأهلي، والمنافسة على الفوز بكل البطولات.