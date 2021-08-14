شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير فرج: والله العظيم الإسماعيلي مش مفوت الماتش للزمالك وده مستوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد سمير فرج نجم الإسماعيلى الأسبق على استقبال الدراويش هدفين من الزمالك فى المباراة المقامة حاليًا بين الفريقين على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى.

وكتب سمير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "طب عشان الهري والله العظيم الاسماعيلي مش مفوت الماتش بس هو ده مستوانا خصوصًا ضد الفرق الكبيرة والدليل علي كلامي ماتش الأهلي، الاهلي مضيع ٣ انفرادات وأربعة أهداف محققة اللي عايز يهري يهرى".

تقدم الزمالك بثنائية على الإسماعيلى حيث أحرز إمام عاشور هدف التقدم لفريقه من تسديدة قوية ارتطمت فى لاعب الدراويش بالدقيقة 57 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وبعد هدف التقدم بثلاث دقائق سجل سيف الدين الجزيرى الهدف الثانى من ضربة رأس.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 53 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

وضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من..

حارس مرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: حسين السيد، مروان الصحراوي، مصطفى الزناري، باهر المحمدى.

خط الوسط: محمود دونجا، محمد عادل

أمامهما: أحمد مصطفى، شكري نجيب

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، شيلونجو

فيما ضم تشكيل الزمالك كلاً من..

حراسة المرمي: محمود جنش

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش – محمد عبد الغنى – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور

خط الهجوم: يوسف أوباما – احمد سيد زيزو – أحمد فتوح – سيف الجزيري