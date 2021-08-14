شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتقد خدمات "الونش" أمام وادى دجلة للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب محمود حمدي، الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة وادي دجلة المقبلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وحصل اللاعب على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة الإسماعيلي المقامة في الجولة الثلاثين للدوري، وحصل الونش على إنذارين في مباراتي البنك الأهلي والجونة.

وتقدم الزمالك بثنائية على الإسماعيلى بعدما أحرز إمام عاشور هدف التقدم لفريقه من تسديدة قوية ارتطمت فى لاعب الدراويش بالدقيقة 57، وبعد هدف التقدم بثلاث دقائق سجل سيف الدين الجزيرى الهدف الثانى من ضربة رأس.

ودخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 53 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.