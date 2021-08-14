شكرا لقرائتكم خبر عن أجويرو يتقدم للمحلة على سيراميكا بهدف فى الدقيقة 63.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم عبد الرحمن عاطف "أجويرو" لاعب غزل المحلة بهدف التقدم لفريقه على حساب سيراميكا في اللقاء المقام حاليًا باستاد السويس ضمن مباريات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري العام. بدأ سيراميكا بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عامر عامر خط الدفاع: - ضياء قنديل - عبد الله محمود - سيف تقا - فابريس نجاه. خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد مسعد - كوامي بونسو- وينفول كوبينا - محمود نبيل. خط الهجوم: أحمد غنيم ويجلس على مقاعد البدلاء: ويجلس على مقاعد البدلاء: حمزة معوض - وليد عبد المنعم - شادي حسين - رجب بكار - ميدو جابر - مصطفى ميسي - عاشور الأدهم - أحمد محسن - رجب عمران. بينما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالي: بينما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالي: عمرو شعبان ومحمد فتح الله وأحمد عيد ومعتز يحيي ومحمد علاء وأحمد الندري وأحمد أباظة وعبده يحيي وأحمد الشيخ وأشرف السيد وعبد الرحمن عاطف.