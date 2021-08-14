شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على الإسماعيلى بثنائية فى 3 دقائق.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الزمالك بثنائية على الإسماعيلى حيث أحرز إمام عاشور هدف التقدم لفريقه من تسديدة قوية ارتطمت فى لاعب الدراويش بالدقيقة 57 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وبعد هدف التقدم بثلاث دقائق سجل سيف الدين الجزيرى الهدف الثانى من ضربة رأس.

هدف إمام عاشور

هدف سيف الجزيرى

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 53 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

وضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من..

حارس مرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: حسين السيد، مروان الصحراوي، مصطفى الزناري، باهر المحمدى.

خط الوسط: محمود دونجا، محمد عادل

أمامهما: أحمد مصطفى، شكري نجيب

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، شيلونجو

فيما ضم تشكيل الزمالك كلاً من..

حراسة المرمي: محمود جنش

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش – محمد عبد الغنى – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور

خط الهجوم: يوسف أوباما – احمد سيد زيزو – أحمد فتوح – سيف الجزيري