شكرا لقرائتكم خبر عن أدهم معتز يحتل المركز الأول فى التصنيف العالمى لسلاح السيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل أدهم معتز المركز الأول فى التصنيف العالمى لسلاح السيف تحت 20 سنة، بينما احتلت مصر المرتبة الخامسة فى ترتيب الفرق لسلاح السيف.

بينما احتل محمد ياسين لاعب المنتخب الوطنى المركز الثانى على صعيد سلاح سيف المبارزة ومحمد السيد ثالثا والفريق فى المركز الأول، بينما جاءت سارة شومان لاعبة السيف فى المركز السابع ورودينا جعفر فى المركز السابع فى سيف المبارزة لأول مرة فى تاريخ السلاح.

ويسعى مجلس عبد المنعم الحسينى إلى تحقيق مزيد من النجاحات على صعيد الإنجازات الدولية فى ظل النجاح فى دورة جديدة.

وتعد هذه المرة أن تحقق مصر هذه المراكز فى ظل هذا المجلس الحالى، والتى كانت قاب قوسين أو أدنى من تحقيق ميدالية فى أولمبياد طوكيو 2020.