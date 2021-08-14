شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل إنبى أمام الأهلى.. بيرتو وايبوكا يقودان هجوم الفريق البترولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حلمي طولان المدير الفني لإنبي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الأهلي في المباراة التي تجمعهما مساء السبت، على استاد الأهلي "السلام"، ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من بطولة الدوري الممتاز.

ويتكون تشكيل إنبي: عبد العزيز البلعوطي في حراسة المرمى، وعلي فوزي ورامي صبري وزياد بوغطاس وأحمد محمد يوسف السيد في الدفاع، وزياد كمال ومحمد شريف حتحوت ومصطفى عادل ومصطفى ياسر شكشك في الوسط وجون ايبوكا ودينو بيتر في الهجوم

فيما يتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول في الدفاع وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات في الوسط ومحمود كهربا ووالتر بواليا في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء علي لطفي ورامي ربيعة ومحمد هاني ومحمود وحيد واليو ديانج وطاهر طاهر وطاهر وصلاح محسن وجونيور أجايي.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على إنبي، وحصد نقاط المباراة الثلاث، ومواصلة المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

يدخل الأهلي مباراة إنبي وفي رصيده 65 نقطة جمعها على مدار 29 جولة، بعدما حقق الفوز في 19 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا».

وتعادل في 8 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك- بيراميدز -البنك الأهلي- الإسماعيلي»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

فيما يخوض إنبي مباراة اليوم في المركز السابع برصيد 39 نقطة جمعها من 29 مباراة بعدما حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 12 مباراة، وخسر في 8 مباريات.

وتضم قائمة الأهلي لمباراة الليلة كلاً من: ‏

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وسعد سمير وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.