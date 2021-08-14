شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: بعد الفوز بالعاشرة ألوم على الأهلى التعثر فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى وليد صلاح الدين نجم الأهلى السابق، أن لاعبي الأهلى والجهاز الفنى يتحملون مسئولية إهدار النقاط خاصة بعد التتويج بدورى أبطال أفريقيا في النسخة الأخيرة، وقال وليد صلاح في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: مشوار الأهلى ينقسم إلى جزأين ما قبل بطولة أفريقيا أوافق على كل شيء، وكان من الوارد جدًا أن تتعثر لأنك كنت في فترة صعبة، لكن بعد بطولة أفريقيا تحقيق الإنجاز، فأنا ألوم على الأهلى في النتائج التى حققها.

أضاف: اللاعبون كان يجب أن يغلقوا على أنفسهم ولا يهدروا أى نقطة، وكان يجب تسجيل الفرص السهلة في مباراة الإسماعيلى وحسم اللقاء، والأهلى يجب أن يفوز في كل المباريات المقبلة.

واصل: أجاي من أفضل رؤوس الحربة، ويصنغ كرأس حربة أفضل من الجناح، هو ليس لديه سرعات ولكن جسده مثل الحديد لا يمكن أن تأخذ منه الكرة، وكمهاجم أفضل بكثير، ويلعب برأسه بشكل جيد ومحطة مميزة.

ووصلت حافلة فريق النادي الإهلي إلى استاد الأهلي "السلام" منذ قليل تمهيدًا لمواجهة إنبي في اللقاء الذي سيجمع الفريقين في الجولة 30 من بطولة الدوري المصري.

وقام الجهاز الفني للأهلي بمعاينة أرض الملعب فور الوصول لملعب الأهلي "السلام" قبل بدء عملية الإحماء والاستعداد لخوض المباراة التى يتطلع فيها الأهلي للفوز من أجل الخروج من صدمة التعادل الأخير أمام الإسماعيلي بهدف لمثله في الجولة الأخيرة.