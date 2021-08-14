شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: بواليا هو الخيار الأنسب لتعويض غياب محمد شريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد حسن، نجم الكرة المصرية، أن والتر بواليا مهاجم النادى الأهلى هو أنسب بديل لتعويض غياب محمد شريف هداف الفريق الأحمر، والذى يغيب عن مباراة الأهلى وإنبى المقرر إقامتها في التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة 30 بالدورى، لإصابته بشد في العضلة الخلفية.

وقال الصقر عبر قناة أون تايم سبورت 2: والتر بواليا هو الخيار الأمثل لتعويض محمد شريف، ولديه سرعات ولاعب كرة مميز، وأقرب لاعب لمحمد شريف، ولكن يجب أن لعب على الاختراقات، لأنه ينزل إلى وسط الملعب محاولاً إثبات وجوده.

ووصلت حافلة فريق النادي الإهلي إلى استاد الأهلي "السلام" منذ قليل تمهيدًا لمواجهة إنبي في اللقاء الذي سيجمع الفريقين في الجولة 30 من بطولة الدوري المصري.

وقام الجهاز الفني للأهلي بمعاينة أرض الملعب فور الوصول لملعب الأهلي "السلام" قبل بدء عملية الإحماء والاستعداد لخوض المباراة التى يتطلع فيها الأهلي للفوز من أجل الخروج من صدمة التعادل الأخير أمام الإسماعيلي بهدف لمثله في الجولة الأخيرة.