شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد المنعم: مش عارف الناس عاوزة إيه من لاعيبة الأهلى والتعادل قلب الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف عبد المنعم، نجم الأهلى السابق، أن لاعبى النادى الأهلى يتعرضون لهجوم وانتقادات بدون داع ووارد جدًا أن يتعادل الفريق، وذلك بعد التعادل أمام الإسماعيلى في المباراة السابقة.

وقال شريف عبد المنعم في الأستوديو التحليلى في قناة الأهلى: "مش عارف الناس عاوزة إيه من لاعيبة الأهلى بعدما حققوا كل البطولات الممكنة وبيلعبوا كل 72 ساعة مباراة والضغط والإجهاد باين على اللاعبين بالإضافة إلى عدم التوفيق الذى لازم الفريق في المباراة السابقة امام الإسماعيلى، بس وارد جدًا أن الفريق يتعادل لكن الدنيا كلها قامت وهجوم وانتقادات للاعبين".

وأضاف ترافولتا الكرة المصرية: "أطالب جماهير الأهلى مساندة اللاعبين وعدم الهجوم عليهم في هذا التوقيت، لأن الوضع حاليًا يحتاج دعم كل المنظومة للاعبين والدورى لسه في الملعب".

وتابع نجم الأهلى: "اللاعبون مطالبون بتصحيح المسار فى مباراة اليوم وتحقيق الثلاث نقاط لإعادة الثقة فى أنفسهم ولجماهيرهم والدورى لسه فى الملعب ويحتاج لإصرار على الفوز".

ويواجه النادى الأهلى فى التاسعة مساء اليوم السبت، فريق إنبى على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويسعى الأهلى إلى تحقيق الفوز لمواصلة الضغط على الزمالك، وإعادة نتيجة الدور الأول أمام إنبى بعدما فاز على الفريق البترولى بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل ثلاثية الاهلي، كل من حسين الشحات ومحمد شريف وعمرو السولية، فيما سجل هدف إنبى رامى صبرى من ضربة جزاء.

ويدخل الأهلى اللقاء فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 65 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 19 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 61 هدف وتلقت شباكه 23 هدفاً.

في المقابل، يحتل إنبى المركز السابع برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 12 مواجهة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.