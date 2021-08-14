الامارات | محمد صلاح يسجل رقماً قياسياً جديداً في الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يسجل رقماً قياسياً جديداً في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل هداف فريق ليفربول، المصري محمد صلاح، تاريح الدوري الإنجليزي من أوسع أبوابه.

وبفضل الهدف الذي سجله محمد صلاح في شباك نورويتش مساء اليوم في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، بات الفرعون المصري أول لاعب على الإطلاق يسجل في المباراة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي للعام الخامس على التوالي.

وشهدت المباراة التي أنتهت بفوز ليفربول 3- صفر، تألق صلاح الذي لم يكتفي بصناعة أول هدفين لفريقه وقام بتسجل الهدف الثالث.

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