الامارات | محمود خميس ثالث صفقات الوحدة للموسم الجديد.. (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن محمود خميس ثالث صفقات الوحدة للموسم الجديد.. (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الوحدة الإماراتي تعاقده مع المدافع الدولي محمود خميس، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، قادما من نادي النصر.

وقدم الوحدة لاعبه الجديد عبر فيديو تم بثه عبر حساب النادي على تويتر.

وأعربت شركة كرة القدم في نادي الوحدة في بيان رسمي لها عن تقديرها وشكرها إلى الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم رئيس نادي النصر على تعامله الراقي، وموافقته على إعارة اللاعب محمود خميس إلى صفوف الوحدة، وتسهيل كافة الإجراءات بما يعكس العلاقة المتينة والتاريخية بين الناديين.

وتمنت ادارة النادي التوفيق والنجاح للاعب في ان يلبي أهداف وتطلعات قيادة وادارة وجماهير نادي الوحدة.

ويعد محمود خميس ثالث الصفقات التي يبرمها نادي الوحدة استعداداً للموسم الجديد، اذ سبق أن تعاقد مع الإسباني كارلوس لوبيز الشهير بكارليتوس (29 عام) قادماً من ليغيا وارسو البولندي، والبرازيلي جوابيدرو لاعب الظفرة السابق، والذي تمت اعارته في الموسم الماضي إلى نادي بني ياس.

ويستعد الوحدة لخوض منافسات الدوري المحلي ودوري أبطال آسيا والتي سيلاقي فيها الشارقة منتصف سبتمبر المقبل.

وكان النصر قد نجح في تمديد عقد محمود خميس حتى صيف 2023 ليغلق الباب في وجه العديد من الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات اللاعب.

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