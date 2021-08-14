بعد مرور 20 دقيقة.. التعادل يسيطر على لقاء قمة «أولاد العم» بين الإسماعليى والزمالك فى الدورى.. بث مباشر

الشارقة - اميمة ياسر - يسيطر التعادل بدون أهداف خلال مبارة الزمالك والإسماعيلي والتي تدور فعالياتها الآن ، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة الدوري المصرى الممتاز.بعد مرور 20 دقيقة من عمر الشوط الأول.



تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الدوري



حارس المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع : محمد عبدالشافي – محمود الونش – محمد عبدالغني – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أحمد فتوح.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل ومحمود علاء وحازم إمام ومحمود عبدالعزيز ومحمود عبدالرازق شيكابالا وإسلام جابر وأيمن حفني وحميد أحداد ومروان حمدي.

ترتيب الزمالك والإسماعيلي فى الدورى

ويحتل الفريق الأبيض المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة، بينما يحتل فريق الاسماعيلي المركز الـ11 برصيد 37 نقطة.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الاتحاد السكندري، في الجولة السابقة، بهدفين مقابل هدف، ويتطلع الفريق لمواصلة انتصارته للاستمرار في المنافسة على صدارة الدوري، والابتعاد بالقمة عن غريمه التقليدي الأهلي.

وأكد المدير الفني، للاعبين خلال الساعات القليلة الماضية، على صعوبة اللقاء خاصة أن المنافس فريق قوي ويخوض المباراة على ملعبه.

وطالب «كارتيرون» اللاعبين بضرورة التركيز خلال شوطي اللقاء، واللعب حتى آخر دقيقة من عمر المباراة واستغلال كل الفرص التي ستسنح لهم من أجل التسجيل، وعدم إضاعة الأهداف.

كما طالب بعدم ترك مساحات أمام لاعبي الفريق المنافس، وحذر المدرب لاعبيه بعدم التفريط في أي نقطة خلال المباريات المتبقية بالدوري.