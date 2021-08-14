إنجاز تاريخي.. ميار شريف تتأهل لنهائي بطولة إسبانيا الدولية للتنس

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تأهلت لاعبة التنس المصرية ميار شريف لنهائي بطولة إسبانيا الدولية المفتوحة "سان بارتولومي" الدولية للتنس، بعد الفوز علي الصربية ألكسندرا كرونيتش المصنفة الـ197 عالميًا بنتيجة 2/0 في الدور نصف النهائي من البطولة.

وفازت ميار بالمجموعتين بنتيجة 7-6 و 6-3.

ونجحت ميار شريف، المُلقبة بـ”فتاة مصر الذهبية” في الدخول لقائمة أفضل 100 لاعبة في تصنيف محترفات التنس وذلك بعد وصولها لنهائي بطولة وينرز، لتكون أول لاعبة في تاريخ التنس المصرى تصل لنهائى بطولة من بطولات رابطة محترفات التنس.

وحققت ميار إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق بعدما أصبحت أول مصرية تتأهل إلى بطولتي جراند سلام، بعدما كانت أول مصرية تشارك في المنافسات الرئيسية لبطولة رولان جاروس الأخيرة، لتحجز لنفسها الآن مكانًا وسط الكبار.