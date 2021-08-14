بث مباشر بدون تقطيع.. ليفربول × نورويتش (صلاح أساسي)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيل الذي سيواجه نورويتش سيتي، ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد تشكيل ليفربول تواجد الدولي المصري محمد صلاح في قيادة هجوم الريدز.

ولأول مرة منذ أكتوبر 2020، بعد حوالي 10 أشهر، يظهر فيرجيل فان دايك في دفاع ليفربول بعد الإصابة ضد إيفرتون وخضوعه لجراحة الرباط الصليبي.

وجاء التشكيل كالتالي

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، تسيميكاس.

وسط الملعب: ميلتر، تشامبرلين، كيتا.

الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، جوتا.

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