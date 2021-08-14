بطولة ألمانيا: شتوتغارت يكتسح غرويتر فورث وتعادل ليفركوزن

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برلين: إفتتح شتوتغارت مشواره في الموسم الجديد من الدوري الألماني لكرة القدم على ملعبه "مرسيدس بنز أرينا" بفوزٍ كاسحٍ على حساب الوافد الجديد إلى دوري الأضواء غرويتر فورث بنتيجة 5-1.

وتُعد هذه البداية إيجابيّة للفريق العريق في الكرة الألمانيّة وصاحب خمسة ألقاب في "البوندسليغا" كان آخرها في موسم 2006-2007 بقيادة المهاجم الدولي الألماني السابق ماريو غوميز، حيث أكّد سعيه لتحقيق نتيجة أفضل من حلوله تاسعاً في الموسم الماضي.

سجّل أهداف شتوتغارت كل من الياباني واتارو إيندو (30)، فيليب كليمينت (36)، مارك أوليفر كيمبف (55 و76) والمهاجم المغربي الأصل حمادي الغديوي (61)، فيما سجّل الهدف اليتيم للفريق الخاسر جايمي لويلينغ (90).

مباريات أخرى

وفي مباريات أخرى، اكتفى باير ليفركوزن بالتعادل أمام مضيفه أونيون برلين 1-1.

وافتتح صاحب الأرض التسجيل بفضل النيجيري تايوو أيونيي بعد 7 دقائق من صافرة البداية، وعادل للضيف الفرنسي موسى ديابي (12).

وفاز هوفنهايم برباعيّة نظيفة على أوغسبورغ، وفولفسبورغ على بوخوم 1-صفر في مباراة شهدت طرد لاعب الأخير روبيرت تيشي في الدقيقة الرابعة.

وتعادل أرمينيا بيليفيلد مع ضيفه فرايبورغ من دون أهداف.

ويلعب لاحقاً بوروسيا دورتموند وأينتراخت فرانكفورت.

وافتُتحت منافسات هذه المرحلة الجمعة بتعادل بطل الدوري في المواسم التسعة الماضية بايرن ميونيخ خارج ملعبه مع بوروسيا مونشنغلادباخ 1-1.

ولعب النادي البافاري مباراته الرسمية الأولى باشراف مدرّبه الجديد يوليان ناغلسمان الذي خلف هانزي فليك المنتقل لتدريب "مانشافت".

وسمحت رابطة الدوري الألماني بعودة الجماهير إلى الملاعب لكن بنسبة 50 بالمئة من سعة الملعب وذلك بعد غياب الجماهير بسبب جائحة كوفيد-19 الموسم الماضي.