شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفني للأهلي يستفسر عن نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي قبل مواجهة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفسر الجهاز الفني للأهلي ولاعبو الفريق فور وصولهم ملعب السلام عن نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي المقامة حاليًا في الإسماعيلية في الجولة 30 لبطولة الدوري الممتاز.

ووصلت حافلة الأهلي لملعب السلام منذ قليل لمواجهة إنبي في الجولة 30 للدوري وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني بمعاينة أرض الملعب.

وحرص الجهاز الفني للأهلي على الاستفسار عن نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي باعتبار أن الصراع على بطولة الدوري يحتاج تعثر الزمالك حتى يحافظ الأهلي على حظوظه في الفوز بالبطولة.

ويحتل الأهلي المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 19 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 61 هدف وتلقت شباكه 23 هدفاً، فيما يحتل إنبى المركز السابع برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.

ويسعى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للتتويج ببطولة الدوري للموسم السادس على التوالى فى النسخة الحالية للمسابقة، لاسيما بعد نجاحه فى التتويج بدوري أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وللمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء.