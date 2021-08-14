حازم إمام: صعب أن يواجه الإسماعيلى بيراميدز ثم الأهلى والزمالك

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القاهرة - سامية سيد - يرى حازم إمام نجم الزمالك السابق، أن الإسماعيلى واجه حظاً صعباً في ترتيب مبارياته بالدورى هذا الموسم، ليواجه فريق بيراميدز ثم الأهلى والزمالك في ثلاث مباريات قوية ومتتالية.

وقال حازم إمام في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: صعب جداً أن يلعب الإسماعيلى أمام بيراميدز ثم الأهلى والزمالك، والإسماعيلى فريق كبير وسيلعب على المكسب، والمباريات الأربعة الأخيرة مثل مباريات الكئوس للزمالك.

أضاف: كان يجب على اتحاد الكرة أن يبلغ الأندية بنظام المشاركة فى الكونفدرالية قبل وصول الجواب بفترة جيدة لتستعد الأندية بالشكل المناسب، لو كانت الأندية تعلم بأن جواب 10 أغسطس سيحسم المشاركين، كانت بعض الأندية ستخوض مبارياتها وكأنها مباريات كؤوس، المصرى مثلاً لو خسر مبارياته كلها لم تعد لديه أزمة لأنه ضمن المشاركة.

من جانبه قال نجم الإسماعيلى السابق محمد محسن أبو جريشة: التعاقد مع إيهاب جلال واستمراريته مع الفريق أهم من التعاقد مع اللاعبين، لذلك يجب أن تعمل إدارة الاسماعيلى على اتمام الاتفاق معه.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض قد ألقى محاضرة فنية على اللاعبين قبل التحرك للاستاد، منح خلالها اللاعبين بعض التعلميات الفنية لتطبيقها في المباراة.