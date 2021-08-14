شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبي بين سيراميكا والمحلة فى الشوط الأول بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة سيراميكا وغزل المحلة بالتعادل السلبي في اللقاء المقام حاليًا في في السابعة مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري العام.

جاءت أحداث الشوط هادئة من الفريقين واستحوذ كل فريق على الكرة على فترات دون خطورة على مرمى أي من الفريقين.

بدأ سيراميكا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: - ضياء قنديل - عبد الله محمود - سيف تقا - فابريس نجاه.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد مسعد - كوامي بونسو- وينفول كوبينا - محمود نبيل.

خط الهجوم: أحمد غنيم

ويجلس على مقاعد البدلاء:

حمزة معوض - وليد عبد المنعم - شادي حسين - رجب بكار - ميدو جابر - مصطفى ميسي - عاشور الأدهم - أحمد محسن - رجب عمران.

بينما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:

عمرو شعبان و محمد فتح الله و أحمد عيد و معتز يحيي و محمد علاء و أحمد الندري و أحمد أباطه و عبده يحيي و أحمد الشيخ و أشرف السيد و عبد الرحمن عاطف.

توفي منذ قليل صلاح عيد ، شقيق خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة قبل مباراة المحلة و سيراميكا المقامة حالياً في في السابعة مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري العام ، وكشف مصدر مقرب من فريق غزل المحلة أن خالد عيد إلى الآن لم يعلم بخبر وفاة شقيقه.