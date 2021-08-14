شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين وشيلونجو يقودان هجوم الإسماعيلى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال تشكيل لاعبيه لملاقاة الزمالك بعد قليل في قمة الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من وضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من حارس مرمى: محمد فوزي خط الدفاع: حسين السيد، مروان الصحراوي، مصطفى الزناري، باهر المحمدى. خط الوسط: محمود دونجا، محمد عادل أمامهما: أحمد مصطفى، شكري نجيب خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، شيلونجو على مقاعد البدلاء.. محمد مجدي، عمر الوحش، أحمد مدبولى، عماد حمدى، عبدالله جمعة، محمد صادق، محمد الشامى، مصطفى فارس، محمد نصر.

يحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 53 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.