شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الزمالك والإسماعيلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والإسماعيلى بتعادل الفريقين سلبيًا في المباراة التي تجمعهما على استاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي : محمود جنش

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – امام عاشور

خط الهجوم : أوباما – أحمد سيد زيزو – أحمد فتوح – سيف الجزيري

فيما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حارس مرمى : محمد فوزي

خط الدفاع: حسين السيد، مروان الصحراوي، مصطفى الزناري، باهر المحمدى.

خط الوسط : محمود دونجا، محمد عادل ، أحمد مصطفى

خط الهجوم : شكري نجيب ، فخر الدين بن يوسف، شيلونجو

تبادل الفريقان السيطرة والهجمات في اول 10 دقائق من المباراة، الا ان الزمالك عاد وسيطر علي مجريات اللعب وكان الأخطر في اكثر من هجمة، الا ان رعونة مهاجمي الزمالك وتألق دفاع الإسماعيلي حالا دون احراز اهداف.

وتلقي محمد عبد الشافي انذار بسبب تدخل مع شكري نجيب ويحصل بعده أسامة نبيه المدرب العام علي انذار للاعتراض، قبل خروج حسين السيد الظهير الأيسر للإسماعيلي من المباراة مصابا اثر تدخل عنيف بينه وبين حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للزمالك.

حاول لاعبو الإسماعيلي مبادلة الزمالك الهجمات واحراز هدف مع نهاية الشوط الأول لاراحة الاعصاب قبل الاستراحة، الا ان محاولاتهم لم تنجح لينتهي الشوط بتعادل الفريقين سلبيا.



























































































