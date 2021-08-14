شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل غزل المحلة وسيراميكا فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة غزل المحلة في السابعة مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري العام، ويبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: - ضياء قنديل - عبد الله محمود - سيف تقا - فابريس نجاه.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد مسعد - كوامي بونسو- وينفول كوبينا - محمود نبيل.

خط الهجوم: أحمد غنيم

ويجلس على مقاعد البدلاء:

حمزة معوض - وليد عبد المنعم - شادي حسين - رجب بكار - ميدو جابر - مصطفى ميسي - عاشور الأدهم - أحمد محسن - رجب عمران.

بينما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:

عمرو شعبان و محمد فتح الله و أحمد عيد و معتز يحيي و محمد علاء و أحمد الندري و أحمد أباطه و عبده يحيي و أحمد الشيخ و أشرف السيد و عبد الرحمن عاطف.