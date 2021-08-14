شكرا لقرائتكم خبر عن الزي الرسمى للبعثة البارالمبية المشاركة في طوكيو 2020.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الزى الرسمى للبعثة البارالمبية خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليًا بأحد الفنادق الكبرى المشاركة في بارالمبياد طوكيو 2020 و للحديث عن أخر استعدادات اللاعبين الذين سيشاركون في بارالمبياد طوكيو 2020 قبل مغادرتهم القاهرة السبت المقبل للمشاركة في الدورة من أجل مواصلة تألق المصريين في الدورة البارالمبية بعد تحقيقهم العديد من الإنجازات في الدورات الأخيرة.

يحضر المؤتمر اللاعبون المؤهلون للمشاركة في بارلمبياد طوكيو 2002 وأيضا أعضاء اللجنة البارالمبية تتقدمهم الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة وإيهاب حسانين نائب رئيس اللجنة ورامي عبد الحميد أمين صندوق اللجنة وأعضاء المجلس إبراهيم أمين وأشرف العجيلى والدكتور سامح سالم ومحمد يحيى.

وتشارك البعثة المصرية بعدد 49 لاعبًا ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.

تم الانتهاء من كل التجهيزات الخاصة بتذاكر السفر لجميع أعضاء البعثة والملابس الخاصة بالبعثة فضلاً عن التنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية بطوكيو بشأن وصول ومشاركة البعثة المصرية، كما قامت الوزارة بتوفير كل الأجهزة الرياضية والأجهزة التعويضية للاعبين.



الزى الرسمى للبعثة البارالمبية



الزى الرسمى للبعثة البارالمبيه باوليمبياد طوكيو