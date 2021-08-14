شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تتأهل لنهائي بطولة إسبانيا الدولية للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت ميار شريف بطلة مصر في التنس الأرضي، مساء اليوم، لنهائي بطولة إسبانيا الدولية المفتوحة، عقب فوزها على الصربية ألكسندرا كرونيتش، بمجموعتين للاشيء.

كانت ميار شريف قد فازت في نصف النهائي على الروسية اوكسانا سيليخمنتيفا، بمجموعتين مقابل واحدة، وجاءت نتائج المجموعات "3-6، 6-4، 6- 3".

وتمكنت ميار شريف، المُلقبة بـ"فتاة مصر الذهبية" من الدخول لقائمة أفضل 100 لاعبة في تصنيف محترفات التنس.