شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الزمالك تصل استاد الإسماعيلية لمواجهة الدراويش فى الدوري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد الإسماعيلية استعدادا لمواجهة فريق الإسماعيلي في السابعة مساء اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض قد ألقى محاضرة فنية على اللاعبين قبل التحرك للاستاد، منح خلالها اللاعبين بعض التعلميات الفنية لتطبيقها في المباراة.

واستقر كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الإسماعيلي المقرر لها السابعة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى. وسيستمر محمود جنش في حراسة مرمي الزمالك امام الإسماعيلي بينما يشارك محمود عبد الرازق شيكابالا بدلا من أشرف بن شرقي في مركز الجناح الأيسر علي ان يعود يوسف أوباما للمشاركة أساسيا في مباراة اليوم. ومن المتوقع ان يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كل من : حراسة المرمى: محمود جنش خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – محمود شيكابالا= خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

يحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 53 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.