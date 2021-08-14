شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلي تصل ملعب السلام لمواجهة إنبي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة فريق النادي الإهلي إلى استاد الأهلي "السلام" منذ قليل تمهيدًا لمواجهة إنبي في اللقاء الذي سيجمع الفريقين في الجولة 30 من بطولة الدوري المصري.

وقام الجهاز الفني للأهلي بمعاينة أرض الملعب فور الوصول لملعب الأهلي "السلام" قبل بدء عملية الإحماء والاستعداد لخوض المباراة التى يتطلع فيها الأهلي للفوز من أجل الخروج من صدمة التعادل الأخير أمام الإسماعيلي بهدف لمثله في الجولة الأخيرة.



الجهاز الفنى للاهلى (1)



الجهاز الفنى للاهلى (2)



الجهاز الفنى للاهلى (3)

ويحتل الأهلي المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 19 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 61 هدف وتلقت شباكه 23 هدفاً، فيما يحتل إنبى المركز السابع برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.

ويسعى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للتتويج ببطولة الدوري للموسم السادس على التوالى فى النسخة الحالية للمسابقة، لاسيما بعد نجاحه فى التتويج بدوري أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وللمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء.

وطالب موسيمانى لاعبيه بضرورة استعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل مع الدراويش لمواصلة ملاحقة الزمالك على قمة المسابقة التي يحتلها بفارق نقطتين عن المارد الأحمر وتنتظره مواجهة صعبة مع الاسماعيلى اليوم أيضاً ،ونجح الأهلي فى الفوز بأربعة مباريات على سموحة والمقاولون والمقاصة وتعادل مع بيراميدز والبنك الاهلى ثم فاز بصعوبة على الإنتاج الحربى ثم على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف ثم على سيراميكا برباعية دون رد ثم تعادل مع الاسماعيلى.