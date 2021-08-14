شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الشافى يغيب عن الزمالك أمام وادى دجلة للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يغيب محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الفريق في مباراة وادي دجلة المقبلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
وحصل اللاعب على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة الإسماعيلي المقامة في الجولة الثلاثين للدوري، وكان اللاعب سبق وحصل على انذارين في مباراتي إنبي والإنتاج الحربي.
ودخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 53 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.
وضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من..
حارس مرمى: محمد فوزي
خط الدفاع: حسين السيد، مروان الصحراوي، مصطفى الزناري، باهر المحمدى.
خط الوسط: محمود دونجا، محمد عادل
أمامهما: أحمد مصطفى، شكري نجيب
خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، شيلونجو
فيما ضم تشكيل الزمالك كلاً من..
حراسة المرمي: محمود جنش
خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش – محمد عبد الغنى – محمد عبد الشافي
خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور
خط الهجوم: يوسف أوباما – احمد سيد زيزو – أحمد فتوح – سيف الجزيري