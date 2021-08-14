شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الشافى يغيب عن الزمالك أمام وادى دجلة للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الفريق في مباراة وادي دجلة المقبلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وحصل اللاعب على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة الإسماعيلي المقامة في الجولة الثلاثين للدوري، وكان اللاعب سبق وحصل على انذارين في مباراتي إنبي والإنتاج الحربي.

ودخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 53 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.