شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: وجود فتوح بديلاً لـ بن شرقى سلاح ذو حدين في تشكيل الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حازم إمام نجم الزمالك السابق، أن وجود أحمد فتوح في تشكيل الزمالك بديلاً لأشرف بن شرقى الذى يغيب عن مباراة اليوم أمام الإسماعيلى في الجولة 30 بالدورى العام، يعد سلاحا ذي حدين.

وقال حازم إمام في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: وجود فتوح بدلاً من بن شرقي تغييره غريبة لم نرها كثيرًا، ويمكن أن تقلب الموازين ويمكن أن تكون نقطة ضعف حسب الحالة الفنية لفتوح، والتفاهم بين فتوح وعبد الشافى سيأخذ وقتا حتى يؤتى ثماره في اللقاء.

أضاف: إمام عاشور يجب أن يستعيد مستواه الآن مع الفريق، لأن النهايات دائمًا هى التى تدوم لدى الجماهير، اليوم سيلعب على دونجا ومحمد عادل ولديه أدوار دفاعية وهجومية كثيرة.

من جانبه قال محمد صلاح أبو جريشة نجم الإسماعيلى السابق: تربينا على اللعب لمصلحة النادى أولاً ثم مصلحتك الشخصية، وهذه شخصية إيهاب جلال، ولا أجد أحد في الجيل الحالى يلعب لمصلحته أو يلعب بأنانية، والمباراة ستكون فيها حماس عالى ولكن الإسماعيلى سيكون أهدى مثلما حدث في لقاء الأهلى.

واحتفظ الفرنسي باتريس كارتيرون بأوراق رابحة على دكة البدلاء في مباراة الزمالك والإسماعيلي المقرر انطلاقها في السابعة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ30 للدورى.

وجاءت قائمة بدلاء الزمالك كالتالي: محمد أبو جبل – محمود علاء – حازم امام – مروان حمدي – شيكابالا – ايمن حفني – اسلام جابر – حميد احداد – محمود عبد العزيز

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمي: محمود جنش

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – امام عاشور

خط الهجوم: أوباما – احمد سيد زيزو – احمد فتوح – سيف الجزيري