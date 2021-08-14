شكرا لقرائتكم خبر عن رغم أنباء وصوله القاهرة.. النقاز ينفى توقيعه للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت أنباء حول وصول الدولى التونسى حمدى النقاز ظهير أيمن الترجى التونسى، إلى القاهرة خلال اليومين المقبلين من أجل توقيع عقود جديدة مع الزمالك، خاصة فى ظل التقارير الصحفية التونسية التى أكدت إن اللاعب فسخ تعاقده مع الترجى وأصبح حرًا.

وبسؤال اللاعب حول حقيقة وصوله القاهرة من أجل التوقيع للزمالك، قال فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" قائلاً: "اقسم بالله مافيش حاجة خالص"، نافيًا كل ما يتردد حول عودته إلى القلعة البيضاء أو توقيع عقود جديدة.

و كان حمدي النقاز قد انضم للترجي الرياضي التونسي في يونيو 2020 بعقد مدته ثلاث سنوات، و خاض معه 34 مباراة سجل خلاها هدفاً وحيداً و قام بثلاث تمريرات حاسمة.

ونشر الترجى التونسي تغريدة عبر موقع التدونيات القصيرة توتير: " رسمي : فسخ عقد حمدي النقاز مع الترجي، ربي يوجهو خير".

وكشفت تقارير صحفية أن وجهة حمدى النقاز القادمة هى الدورى المصري ، حيث كان يلعب فى الزمالك فى الوقت الذى يتفاوض معه فريق فاركو الصاعد حديثا للدرجة الأولى المصرية ، ودخل فريق بيراميدز في مفاوضات مع حمدي كذلك.