شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا وحفني علي دكة البدلاء أمام الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفظ الفرنسي باتريس كارتيرون بأوراق رابحة على دكة البدلاء في مباراة الزمالك والإسماعيلي المقرر انطلاقها في السابعة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ30 للدورى.

وجاءت قائمة بدلاء الزمالك كالتالي : محمد أبو جبل – محمود علاء – حازم امام – مروان حمدي – شيكابالا – ايمن حفني – اسلام جابر – حميد احداد – محمود عبد العزيز

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمي: محمود جنش

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – امام عاشور

خط الهجوم: أوباما – احمد سيد زيزو – احمد فتوح – سيف الجزيري

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الإسماعيلي والزمالك على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وانتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الزمالك والإسماعيلى بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف فى الجولة 13 للمسابقة على استاد القاهرة الدولى، سجل ثنائية الزمالك أوباما وفرجانى ساسى وسجل للدراويش شكرى نجيب.

لعب الفريقان مباراتين فى شهر أغسطس وفقاً للموقع الرسمى للدراويش، فاز كل منهما فى مباراة، سجل الزمالك 4 أهداف وسجل الاسماعيلى هدف كالتالى :

الدورى العام

يوم 13 أغسطس 2007 فاز الإسماعيلى 1 / 0 بالقاهرة ( مصطفى كريم )

كأس مصر

• يوم 3 أغسطس 2016 خسر الإسماعيلى فى نصف النهائى 0 / 4

يحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 53 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.