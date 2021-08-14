شكرا لقرائتكم خبر عن توقف مباراة الإسماعيلى والزمالك بسبب "حذاء" إمام عاشور وبطاقة صفراء لنبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقفت مباراة الإسماعيلى والزمالك المقامة حاليًا على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بسبب "حذاء" إمام عاشور لاعب الأبيض الذى قام باستبداله فى الدقيقة 20.

وتلقى أسامة نبيه مدرب الزمالك البطاقة الصفراء للاعتراض على قرار الحكم جهاد جريشة الذى منح بطاقة صفراء فى البداية لمحمد عبد الشافى.

ودخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 53 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

وضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من

حارس مرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: حسين السيد، مروان الصحراوي، مصطفى الزناري، باهر المحمدى.

خط الوسط: محمود دونجا، محمد عادل

أمامهما: أحمد مصطفى، شكري نجيب

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، شيلونجو

فيما ضم تشكيل الزمالك كلاً من..

حراسة المرمي: محمود جنش

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش – محمد عبد الغنى – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور

خط الهجوم: يوسف أوباما – احمد سيد زيزو – أحمد فتوح – سيف الجزيري



























































































