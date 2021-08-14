شكرا لقرائتكم خبر عن فتوح بديل بن شرقى وأوباما وعاشور أساسيان فى تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام الإسماعيلي في السابعة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمي: محمود جنش

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش – محمد عبد الغنى – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور

خط الهجوم: يوسف أوباما – احمد سيد زيزو – أحمد فتوح – سيف الجزيري

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الإسماعيلي والزمالك على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وانتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الزمالك والإسماعيلى بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف فى الجولة 13 للمسابقة على استاد القاهرة الدولى، سجل ثنائية الزمالك أوباما وفرجانى ساسى وسجل للدراويش شكرى نجيب.

لعب الفريقين مباراتين فى شهر أغسطس وفقاً للموقع الرسمى للدراويش، فاز كل منهما فى مباراة، سجل الزمالك 4 أهداف وسجل الاسماعيلى هدف كالتالى :

الدورى العام

يوم 13 أغسطس 2007 فاز الإسماعيلى 1 / 0 بالقاهرة ( مصطفى كريم )

كأس مصر

• يوم 3 أغسطس 2016 خسر الإسماعيلى فى نصف النهائى 0 / 4

يحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 53 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.