شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: الزمالك والإسماعيلى أندية تاريخ و"مفيش حاجة اسمها لعب نص نص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض أيمن يونس نجم الزمالك السابق، الاتهامات الموجهة إلى الإسماعيلى والزمالك عن "تفويت" المباريات، وقال أيمن يونس في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: الإسماعيلى قدم مباراة جيدة أمام الأهلى وهذا يمنحه أريحية، والزمالك والإسماعيلى أندية تاريخ ولا يمكن الحديث عن اللعب "نص نص"، الزمالك اليوم أمامه الفرصة ويجب أن يمتلك البداية.

أضاف: الطبيعي أن يتفاعل المدرب مع المباراة ويعرف متى ينفعل ومتى يهدأ، والهدوء والانفعال يرتبط بالانطباع النفسى الذى يريد المدرب إيصاله للاعبين، وإيهاب جلال من نوعية المدربين الذين يتميزون بالهدوء وكذلك كارتيرون.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض قد ألقى محاضرة فنية على اللاعبين قبل التحرك للاستاد، منح خلالها اللاعبين بعض التعلميات الفنية لتطبيقها في المباراة.

واستقر كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الإسماعيلي المقرر لها السابعة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى. وسيستمر محمود جنش في حراسة مرمي الزمالك امام الإسماعيلي بينما يشارك محمود عبد الرازق شيكابالا بدلا من أشرف بن شرقي في مركز الجناح الأيسر علي ان يعود يوسف أوباما للمشاركة أساسيا في مباراة اليوم. ومن المتوقع ان يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كل من : حراسة المرمى: محمود جنش خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – محمود شيكابالا= خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

يحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 53 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.