شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق قمة "أولاد العم" بين الإسماعليى والزمالك فى الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت مباراة "قمة أولاد العم" بين الإسماعيلى والزمالك، التى تجمعهما حاليًا على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 53 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

حارس مرمى: محمد فوزي خط الدفاع: حسين السيد، مروان الصحراوي، مصطفى الزناري، باهر المحمدى. خط الوسط: محمود دونجا، محمد عادل أمامهما: أحمد مصطفى، شكري نجيب خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، شيلونجو فيما ضم تشكيل الزمالك كلاً من فيما ضم تشكيل الزمالك كلاً من

وضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من

حراسة المرمي: محمود جنش

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش – محمد عبد الغنى – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور

خط الهجوم: يوسف أوباما – احمد سيد زيزو – أحمد فتوح – سيف الجزيري



























































































