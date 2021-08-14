شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُسقط إنبى بثلاثية فى آخر مباراة بالدورى قبل موقعة اليوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه النادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى فى التاسعة مساء اليوم السبت، فريق إنبى بقيادة حلمى طولان على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز.

ويسعى الأهلى إلى تحقيق الفوز لمواصلة الضغط على الزمالك، وإعادة نتيجة الدور الأول أمام إنبى بعدما فاز على الفريق البترولى بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل ثلاثية الاهلي، كل من حسين الشحات ومحمد شريف وعمرو السولية، فيما سجل هدف إنبى رامى صبرى من ضربة جزاء.

ويدخل الأهلى اللقاء فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 65 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 19 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 61 هدف وتلقت شباكه 23 هدفاً.

في المقابل، يحتل إنبى المركز السابع برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 12 مواجهة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.

وطالب الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى لاعبيه بضرورة استعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل مع الدراويش لمواصلة ملاحقة الزمالك على قمة المسابقة التى يحتلها بفارق نقطتين عن المارد الأحمر.

ويعد هذا الموسم هو الـ62 للأهلي في مسابقة الدوري علماً بأنه الوحيد الذي شارك في كل المواسم رفقة الزمالك، بينما يتواجد انبى فى الدوري منذ صعوده لدوري الاضواء والشهرة موسم 2002 -2003.