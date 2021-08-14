شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل أون تايم سبورت: النقاز يصل للقاهرة خلال يومين للانضمام للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسن غنيمة، مراسل قناة أون تايم سبورت في مباراة الزمالك والإسماعيلى، أن حمدى النقاز سيصل إلى القاهرة خلال يومين، لإنهاء إجراءات انضمامه إلى نادى الزمالك، وقال مراسل أون تايم سبورت: حمدى النقاز سيصل للقاهرة وسيعقد جلسة مع حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادى لإتمام إجراءات انضمامه للفريق.

أضاف: كارتيرون عقد جلسة مع أشرف بن شرقى صانع ألعاب الفريق، حيث عاتب المدرب الفرنسى اللاعب المغربى، على حصوله على إنذار مجانى في لقاء الاتحاد السكندرى الماضى، وهو ما أدى إلى غيابه عن مباراة اليوم التى كان يحتاج إلى خدماته فيها.

واحتفظ الفرنسي باتريس كارتيرون بأوراق رابحة على دكة البدلاء في مباراة الزمالك والإسماعيلي المقرر انطلاقها في السابعة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ30 للدورى.

وجاءت قائمة بدلاء الزمالك كالتالي: محمد أبو جبل – محمود علاء – حازم امام – مروان حمدي – شيكابالا – ايمن حفني – اسلام جابر – حميد احداد – محمود عبد العزيز

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمي: محمود جنش

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – امام عاشور

خط الهجوم: أوباما – احمد سيد زيزو – احمد فتوح – سيف الجزيري