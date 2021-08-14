شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: المنافسة على المربع الذهبي "شرفية" بعد حسم مقاعد أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حازم إمام نجم الزمالك الأسبق إن المنافسة على المربع الذهبى بمسابقة الدورى المصرى الممتاز أصبحت شرفية بعد حسم الفرق الأربعة المتأهلة لبطولات أفريقيا الموسم المقبل مؤكدًا أن هذا القرار أفقد اللاعبين الدوافع.

أضاف إمام خلال تحليله لمباراة الزمالك والإسماعيلى المقرر إقامتها مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى على قناة أون تايم سبورتس أن ليس كل اللاعبين يملكون الدوافع في الفترة الحالية بعد حسم مقاعد أفريقيا.

تابع نجم الزمالك الأسبق: "المصري تأهل إلى الكونفدرالية الأفريقية فى الموسم المقبل فماذا سيحدث له إذا خسر كل مبارياته المكتبقية بالدورى هذا الموسم واحتل على سبيل المثال المركز التاسع أو العاشر لن يحدث شيء".

يترقب عشاق الساحرة المستديرة اليوم السبت اللقاء الهام الذى يجمع الإسماعيلى والزمالك على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وفاز الفارس الأبيض على زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الدراويش مع الاهلى بهدف لكل فريق في نفس الجولة

تقام مباراة الزمالك والإسماعيلى فى تمام الساعة السابعة مساء ويسعى الفريق الابيض فى الاستمرار بالقمة وحصد الثلاث نقاط للحفاظ على الفارق بينه وبين الأهلى بنقطين لاقتراب من التتويج ببطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم بعد غياب 6 مواسم وللمرة الـ13 فى تاريخة .

يحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 53 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.