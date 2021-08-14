الإيقاف يبعد عبد الشافي عن الزمالك أمام وادي دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

تلقى محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لنادي الزمالك بطاقة صفراء خلال مواجهة فريقه ضد الإسماعيلي، مساء اليوم السبت، بالجولة 30 من دوري We المصري.

وجاءت البطاقة لتكون الثالثة في مسيرة عبد الشافي مع الزمالك خلال المومس الجاري، ليغيب عن المواجهة المقبلة للفريق ضد وادي دجلة.

وسبق لعبد الشافي أن حصل على بطاقتين صفراويتين خلال مواجهتي الزمالك ضد إنبي والإنتاج الحربي، لتصبح بطاقته ضد الإسماعيلي هي الثالثة.

وسيلتقي الزمالك مع وادي دجلة يوم الثلاثاء القادم في إطار مباريات الجولة 31 من الدوري المصري.