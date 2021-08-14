مباشر.. الإسماعيلي 0 - 0 الزمالك.. الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة الزمالك والإسماعلي، في إطار منافسات الجولة الـ 30 بدوري we المصري.

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة.

ويتكون تشكيل الزمالك من:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أحمد فتوح.

المهاجم: سيف الدين الجزيري.

وجاء تشكيل الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: مصطفى الزناي، مروان صحراوي، باهر المحمدي، حسين السيد.

خط الوسط: أحمد مصطفى، محمد عادل، محمود دونجا، فخر الدين بن يوسف.

خط الهجوم: شكري نجيب، بنسون شيلونجو.

أحداث المباراة

وجاءت أول فرصة خطيرة في الدقيقة 3، بعدما وصلت كرة داخل منطقة جزاء إلى فخر الدين بن يوسف قادمة من شيلونجو، لكنه سدد الكرة ضعيفة لتخرج بجوار القائم الأيسر.

وأشهر حكم اللقاء جهاد جريشة البطاقة الصفراء في وجه محمد عبد الشافي لاعب الزمالك في الدقيقة 17، قبل أن يتلقى حسين السيد لاعب الإسماعيلي بطاقة صفراء في الديقة 30.

وفي الدقيقة 35 قرر ايهاب جلال المدير الفني لفريق الاسماعيلي اجراء تبديل إضطراري بخروج حسين السيد مصابا ودخول عمر الوحش بدلا منه.

وأهدر سف الدين الجزيري فرصة محققة في الدقيقة43، بعد عرضية من الجانب الأيسر حولها برأسه لخارج المرمى.