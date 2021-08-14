شتوتجارت وهوفنهايم يضربان بقوة في افتتاح الدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

لقن فريق شتوتجارت درسا قاسيا لضيفه جرويتر فورت وفاز عليه 5 /صفر اليوم السبت في المرحلة الأولى من الدوري الألماني لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى اكتسح هوفنهايم مضيفه اوجسبورج 4 /صفر وفاز فولفسبورج على ضيفه بوخوم 1 /صفر وتعادل يونيون برلين مع باير ليفركوزن 1 /1 وارمينيا بيلفيلد مع فرايبورج سلبيا.

وأفسد شتوتجارت الظهور الأول لفورت في البوندسليجا منذ موسم 2013 /2014 واكتسحه بخمسة أهداف دون رد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم شتوتجارت بهدفين حملا توقيع واتارو إيندو وفيليب كليمينت في الدقيقتين 30 و36.

وفي الشوط الثاني أحرز مارك أوليفر كيمبف الهدفين الثالث والخامس في الدقيقتين 55 و76 وتكفل حمادي الغديوي بالهدف الرابع في الدقيقة 61.

كما اكتسح هوفنهايم مضيفه اوجسبورج برباعية نظيفة.

وتقدم ياكوب برون لارسن بهدف في الدقيقة 37 ثم أضاف سارجيس أداميان الهدف الثاني في الدقيقة 79.

وأحرز جورجينيو روتر الهدف الثالث لهوفنهايم في الدقيقة 87 قبل أن يختتم سيباستيان رودي التسجيل في الوقت بدل الضائع.

وفاز فولفسبورج على ضيفه بوخوم العائد للبوندسليجا، بهدف حمل توقيع فوتر فيجورست في الدقيقة 22.

ولعب بوخوم بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الرابعة بعد طرد روبرت تيشي.

وتعادل يونيون برلين مع ضيفه ليفركوزن بهدف لمثله، حيث تقدم تايوو اونيى بهدف لأصحاب الأرض في الدقيقة السابعة لكن بعد خمس دقائق فقط أدرك موسى ديابي التعادل لليفركوزن.