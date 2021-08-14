إيهاب جلال يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365
أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، في إطار منافسات الجولة الـ 30 بدوري we المصري.
وجاء تشكيل الإسماعيلي على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد فوزي.
خط الدفاع: مصطفى الزناي، مروان صحراوي، باهر المحمدي، حسين السيد.
خط الوسط: أحمد مصطفى، محمد عادل، محمود دونجا، فخر الدين بن يوسف.
خط الهجوم: شكري نجيب، بنسون شيلونجو.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
محمد مجدي، عمر الوحش، أحمد مدبولي، عماد حمدي، عبدالله جمعة، محمد صادق، محمد الشامي، مصطفى فارس، محمد نصر.