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إيهاب جلال يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، في إطار منافسات الجولة الـ 30 بدوري we المصري.

وجاء تشكيل الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: مصطفى الزناي، مروان صحراوي، باهر المحمدي، حسين السيد.

خط الوسط: أحمد مصطفى، محمد عادل، محمود دونجا، فخر الدين بن يوسف.

خط الهجوم: شكري نجيب، بنسون شيلونجو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد مجدي، عمر الوحش، أحمد مدبولي، عماد حمدي، عبدالله جمعة، محمد صادق، محمد الشامي، مصطفى فارس، محمد نصر.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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