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بالفيديو.. عمر مرموش يهدر أمام مرمى خالٍ في مواجهة بوخوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أهدر المصري عمر مرموش المحترف في صفوف فولفسبورج فرصة تسجيل هدف أمام بوخوم في بطولة الدوري الألماني.

ولم ينجح مرموش في تسجيل الهدف خلال الوقت بدلا من الضائع رغم خروج الحارس من مرماه بعدما سدد الكرة من منتصف الملعب لتمر فوق العارضة.

وشارك مرموش كبديل في الدقيقة الـ70 من عمر اللقاء.

ولعب فولفسبورج أمام بوخوم في الجولة الأولى من منافسات الدوري الألماني للموسم الجديد 2021/2022.

وحصد فريق المرموش الثلاث نقاط بفضل الهدف الذي سجله فوتر فيجورست في الدقيقة الـ22 من المباراة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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