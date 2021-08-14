بالفيديو.. عمر مرموش يهدر أمام مرمى خالٍ في مواجهة بوخوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أهدر المصري عمر مرموش المحترف في صفوف فولفسبورج فرصة تسجيل هدف أمام بوخوم في بطولة الدوري الألماني.

ولم ينجح مرموش في تسجيل الهدف خلال الوقت بدلا من الضائع رغم خروج الحارس من مرماه بعدما سدد الكرة من منتصف الملعب لتمر فوق العارضة.

وشارك مرموش كبديل في الدقيقة الـ70 من عمر اللقاء.

ولعب فولفسبورج أمام بوخوم في الجولة الأولى من منافسات الدوري الألماني للموسم الجديد 2021/2022.

وحصد فريق المرموش الثلاث نقاط بفضل الهدف الذي سجله فوتر فيجورست في الدقيقة الـ22 من المباراة.

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