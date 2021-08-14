"فتوح لتعويض بنشرقي".. تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي التي تقام مساء اليوم السبت ضمن الجولة الـ30 من دوري we المصري على ستاد الإسماعيلي.

ويلعب أحمد فتوح أساسيًا في المباراة لتعويض أشرف بنشرقي الذي تعرض للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وتكون تشكيل الزمالك من:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أحمد فتوح.

المهاجم: سيف الدين الجزيري.

مقاعد البدلاء: محمد أبو جبل، محمود علاء، حازم إمام، مروان حمدي، محمود "شيكابالا"، إسلام جابر، حميد أحداد، محمود عبد العزيز، أيمن حفني.