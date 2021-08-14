مباشر بريميرليج.. نورويتش سيتي 0-2 ليفربول.. صلاح يصنع مجددا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة نورويتش سيتي وليفربول في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2021/2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب "كارو رود".

ويلعب المصري محمد صلاح بشكل أساسي في التشكيل الذي أعلنه المدير الفني الألماني يورجن كلوب.

ملخص المباراة:

جاءت الخطورة الأولى من جانب ليفربول في الدقيقة العاشرة بعدما أرسل تسيميكاس عرضية نحو جوتا، لكن يشتتها مدافع نورويتش إلى ضربة ركنية لم يحسن جوتا استغلالها بعدما حولها بعرضية تصدى لها الحارس.

وفي الدقيقة 18، أتيحت فرصة لمحمد صلاح بعدما استلم تمريرة رائعة من أرنولد ليسددها بقوة داخل منطقة الجزاء لكن حارس نورويتش واصل تألقه وتصدى للكرة.

وفي الدقيقة الـ24، عاد صلاح ليهدد مرمى نورويتش بتصويبة أكثر من رائعة، بعدما حصل على عرضية من ساديو ماني ليسددها على الطائر بشكل مباشر وتمر بجوار القائم الأيمن.

وتمكن ليفربول من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الـ26 عن طريق ديوجو جوتا، بعدما استغل اللاعب البرتغالي تمريرة أرضية من محمد صلاح ليحولها داخل شباك نورويتش سيتي.

وكاد صلاح أن يضاعف النتيجة لليفربول في الدقيقة الـ34 بعدما سدد على الطائر من جديد، ليشتتها مدافع نورويتش وتصل الكرة إلى جويل ماتيب الذي سددها مجددا في الدفاع رغم غياب الحارس عن مرماه لتتجه الكرة إلى ركنية.

وضاعف ليفربول النتيجة في الدقيقة الـ65 عن طريق روبرتو فيرمينو، بعدما استغل اللاعب البرازيلي تمريرة أرضية من صلاح داخل منطقة الجزاء ليسددها بسهولة داخل مرمى نورويتش.

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر، ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، كونستانتينوس تسيميكاس، جيمس ملينر، نابي كيتا، أليكس أوكسليد تشامبرلين، ساديو ماني، محمد صلاح، ديوجو جوتو.

وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..