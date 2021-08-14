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بركات يصل إلى الكاميرون لحضور قرعة أمم إفريقيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

وصل محمد بركات، مدير الكرة لمنتخب مصر، إلى الكاميرون لحضور قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

ويخوض بركات غدا الأحد ورشة عمل مع مسؤلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ومنظمي البطولة.

ويحضر بركات قرعة أمم إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل قبل أن يقوم بجولة يوم الأربعاء في فندق إقامة وملاعب المنتخب بعد معرفة مجموعتنا.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن تفاصيل قرعة أمم إفريقيا والتي ستُقام يناير 2022، بعد تأجيلها لمدة عام بسبب .

ومن المقرر أن تقام قرعة أمم إفريقيا يوم الثلاثاء 17 أغسطس الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة في قصر المؤتمرات في ياوندي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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