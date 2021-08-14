شاهد فيديو اهداف مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي..البلوز يضرب بثلاثية

شاهد فيديو اهداف مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 14-8-2021، لحساب الجولة الأولي من الموسم الجديد 2021-2022.

أستهل بطل أوروبا تشيلسي مشواره في الدوري الانجليزي بفوز عريض على ضيفه كريستال بالاس بثلاثية نظيفة، على ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الانجليزية لندن

تقدم تشيلسي بهدف سجله ماركوس ألونسو في الدقيقة 27 وأضاف كريستيان بوليسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 40، قبل ان يختتم تيرفوه تشالوباه ثلاثية البلوز في الدقيقة 58.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض تشيلسي سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات فريق كريستال بالاس الذي تراجع لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

ورغم سيطرة تشيلسي على مجريات اللقاء بشكل كامل إلا أنه لم يشكل خطورة حقيقية على مرمى كريستال بالاس في ظل تألق مدافعي الفريق الضيف وفيسنتي جوايتا الذي تصدى لضربة رأس من كريستيان بوليسيتش وتسديدة من ماسون مونت في أخطر هجمات تشيلسي في الربع ساعة الأول من هذا الشوط.

ولم يكن هناك أي تواجد هجومي لكريتسال بالاس حيث تراجع جميع لاعبي الفريق لوسط ملعبهم للحفاظ على نظافة الشباك.

وفي الدقيقة 27 سجل تشيلسي هدف التقدم عندما سدد ماركوس ألونسو الكرة من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء لتعانق كرته الشباك وسط متابعة من حارس المرمى.

بعد الهدف، واصل فريق تشيلسيي محاولاته الهجومية في محاولة لتسجيل هدف ثاني يؤمن به تقدمه، في الوقت نفسه، استمر تراجع فريق كريستال بالاس غير المبررر لوسط ملعبه.

ومع ذلك فشل تشيلسي في اختراق دفاع كريستال بالاس لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 40 والتي شهدت تسجيل تشيلسي للهدف الثاني عندما مرر ماسون مونت كرة عرضية أرضية من الناحية اليمنى أبعدها جوايتا لتتهيأ أمام بوليسيتش الذي قابلها بتسديدة قوية اصطدمت بأحد مدافعي كريستال بالاس ثم العارضة قبل أن تعانق الشباك.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي بنتيجة 2-صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل تشيلسي سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثالث في الوقت نفسه، واصل فريق كريستال بالاس اعتماده على تضييق المساحات.

وأسفرت هجمات تشيلسي عن تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 58 عندما مرر جورجينيو الكرة إلى تيرفوه تشالوباه الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتعانق الكرة الشباك.

بعد الهدف، جاءت أولى هجمات كريستال بالاس على مرمى تشيلسي عندما لعبت كرة عرضية ارتقى إليها جوردان أيو وقابلها بضربة رأس تصدى لها بسهولة إدوارد ميندي، حارس تشيلسي.

بعدها انحصر اللعب في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز تشيلسي على كريستال بالاس بنتيجة 3-صفر.

شاهد فيديو اهداف مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي